A Xunta aprobará unha liña de axudas para os produtores de faba de Lourenzá

A Consellería do Medio Rural está a ultimar a apertura dunha liña de axudas orientada ao financiamento do investimento que precisan acometer os produtores de faba de Lourenzá para a nova sementeira, tralas importantes perdas da campaña pasada, que o sector calcula en ata un 80% debido á afectación de enfermidades fúnxicas ás plantas.

Responsables do Goberno galego están a manter diferentes reunións de traballo co sector e cos municipios da comarca da Mariña para intensificar o apoio a este cultivo. Ademáis das axudas, tamén se está pechando a realización de xornadas informativas e formativas dirixidas aos fabeiros, para fomentar a incorporación de prácticas agronómicas na produción

A primeira reunión celebrouse o 30 de xaneiro na Delegación da Xunta en Celeiro co presidente da Indicación Xeográfica Protexida (IXP) Faba de Lourenzá, José Cuadrado. Posteriormente, o pasado día 7 de marzo o delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, e o director da Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, mantiveron outro encontro con fabeiros e responsables municipais no que se sentaron as bases da colaboración a prol deste cultivo senlleiro da Mariña luguesa. Unha temática que se segue a abordar con diferentes encontros de traballo con produtores e responsables municipais da comarca.

En canto á apertura dunha liña de axudas orientada ao financiamento do investimento que precisan acometer os produtores para a nova sementeira, dende a Xunta sinalan que “estase procurando o necesario encaixe formal e legal desta medida, que se concretará á maior brevidade posible”.

Por outra banda, tamén se está pechando a realización de xornadas informativas e formativas dirixidas aos fabeiros, para fomentar a incorporación de prácticas agronómicas na produción, tales como a rotación de cultivos, marcos de plantación, eliminación de virosis na semente, que se consideran necesarias para mellorar este cultivo.

Nesta liña, trabállase na organización deste tipo de encontros técnicos e a Consellería do Medio Rural xa puxo a disposición do sector o Centro de Formación e Experimentación Agraria (CFEA) Pedro Murias de Ribadeo para acoller estas xornadas, así como tamén para converterse en punto de realización de campos de ensaio.

A maiores, trabállase noutras liñas de colaboración. Entre elas salientan o apoio para a modificación do prego de condicións da Indicación Xeográfica Protexida (IXP), co fin de mellorar a comercialización e a rendibilidade para produtores de faba certificada. Tamén, a procura de saída comercial para a faba manchada (que non se certifica pola IXP), mediante a súa posible saída vía humus.

Ademais, valórase a realización de accións promocionais para o impulso do consumo, favorecendo a identificación nos puntos de venda da faba certificada e a posta en marcha dunha liña de traballo de investigación a través do CIAM de Mabegondo para analizar a eficacia actual dos tratamentos fitosanitarios e búsqueda de novos tratamentos para abordar a incidencia de fungos ante o cambio climático.