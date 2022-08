A Xunta anuncia unha partida de 17 millóns de euros para apoiar a gandería de carne

Os produtores poden solicitar o anticipo das axudas na súa entidade bancaria ata o 15 de setembro, segundo sinala a Consellería do Medio Rural. Estes apoios son complementarios ós 11,8 millóns de euros destinados polo Ministerio para o sector cárnico galego

Visita do presidente da Xunta e do conselleiro do Medio Rural a unha explotación de vacún de carne, esta mañá en Trazo (A Coruña).