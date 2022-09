A Xunta anuncia unha gran planta de biogás para tratar os xurros gandeiros

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, no Parlamento de Galicia

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, anunciou hoxe no pleno do Parlamento de Galicia que o Goberno galego vai apoiar a creación dunha planta de transformación de xurro e outros residuos gandeiros en biometano e fertilizantes orgánicos, na que participan Reganosa, Repsol e Naturgy coa sociedade semipública Impulsa Galicia.

O titular do Executivo autonómico informou deste novo proxecto de economía circular na súa intervención do Pleno do Parlamento galego, onde garantiu o “apoio total” da Xunta a esta planta que, segundo concretou, “contará cun investimento de 146 millóns de euros e creará 600 postos de traballo, entre directos e indirectos”.

Ademais, prevese que poderá xerar cada ano máis de 300 gigavatios hora de enerxía limpa e “axudar así a solucionar os problemas de residuos que teñen os nosos gandeiros”, puxo en valor o presidente. En todo caso, dende o sector gandeiro vense advertindo nos últimos anos que máis que un problema de xestión do xurro o que hai é falta de base territorial para as explotacións gandeiras, de ordenación de usos do solo e de concentración da actividade gandeira nunhas poucas comarcas. Como mostra, nos últimos anos o abandono e a forestación ilegal de terras agrarias levaron a que Galicia só conte cun 25% de superficie agraria útil, cando na media europea esta porcentaxe supera o 60%.

Ante este novo proxecto, Rueda considerou imprescindible o apoio do Goberno central, a través dos fondos europeos, xa que amosou a súa preocupación polos 24.600 millóns de euros que aínda se teñen se executar dos PERTE e que supoñen o 80% do total. Por iso, pediu o respaldo dos grupos parlamentarios da oposición para que o Executivo de España “mire os ollos e lle dea apoio” a este proxecto con obxecto de que saia adiante e se poidan crear estes postos de traballo.