A Xunta anuncia que garantirá o alimento para os animais das explotacións gandeiras afectadas polos incendios

MEDIO RURAL CONSELLEIRA TRIVEDSA conselleira do Medio Rural, María José Gómez, achegouse na tarde deste sábado ata A Pobra de Trives para recibir a un dos primeiros camións do operativo de emerxencia que se vén de activar para garantir a subministración inmediata de alimento para os animais das explotacións gandeiras afectadas polos incendios forestais rexistrados estes días en distintas zonas da provincia de Ourense.

Esta actuación estase a desenvolver, dende o día de hoxe, en coordinación cos concellos e asociacións de gandeiros, co obxectivo de dar unha resposta áxil e eficaz ás necesidades do sector. Esta medida vaise a realizar a través dunha contratación de emerxencia coa empresa pública TRAGSA, xunto con distintas entidades do sector.

A Xunta asumirá na súa totalidade os custos derivados desta medida como son o propio alimento, o transporte e a distribución da comida, reafirmando así o seu compromiso co benestar animal e co apoio ás explotacións do noso rural galego nesta situación de emerxencia.

