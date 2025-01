A Xunta adxudica 27 lotes de madeira de piñeiro en Pontevedra por 1 millón de euros

A Consellería do Medio Rural, a través da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal, adxudicou 27 lotes de madeira por un total de 1.048.037,62 euros nunha poxa pública celebrada en Pontevedra. Ademais destes lotes, outros dous quedaron desertos e serán alleados en próximos procedementos.

Case todos os lotes pertencen a comunidades de montes veciñais en man común que teñen convenios ou consorcios de xestión forestal coa Consellería do Medio Rural. En total, suman 28.000 metros cúbicos de madeira verde que foi vendida baixo as modalidades de alleamento de risco e ventura e a resultas de liquidación final.

Segundo Medio Rural “os importes acadados na poxa confirman unha vez máis os altos prezos da madeira de coníferas, chegando aos máximos na madeira baixo certificación da xestión forestal sostible realizada polo persoal da Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal. Así, enmárcanse nunha dinámica de estabilidade desta materia prima sendo previsible que se manteña no futuro, pois a madeira de coníferas está a ser moi demandada no mercado”.

A destacar que 21 lotes teñen a certificación de xestión forestal sostible PEFC e outros cinco teñen a dobre certificación PEFC e FSC. Isto significa que cumpren, polo menos, cos requisitos dun dos dous sistemas de certificación máis comúns a nivel mundial. Ademais, as empresas que opten aos lotes certificados deben ter tamén un certificado de cadea de custodia, que garante a trazabilidade da madeira. Esta certificación forestal sostible garante que a xestión dos bosques de onde procede a madeira é respectuosa co medio ambiente, e que cumpre outras funcións ecolóxicas, económicas e sociais.

Plataforma de consulta

Ao igual que en poxas electrónicas anteriores, os licitadores realizaron os trámites de forma telemática, dende a consulta dos lotes dispoñibles ata a poxa final. Tamén puideron seguir todo o proceso a través dunha sala virtual creada para tal fin.

A plataforma, desenvolvida pola Consellería do Medio Rural e a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), permite consultar os lotes de alleamento e obter información das súas características a través dun visor web cartográfico creado polo Instituto de Estudos do Territorio (IET). A maiores, permite facer consultas ou buscas por múltiples campos, exportar en formato PDF os planos e mesmo descargar os límites dos lotes en dispositivos móbiles para localizar facilmente as superficies arboradas que son obxecto das poxas públicas.

Por último, os licitadores poden presentar directamente as súas ofertas económicas na Sede electrónica da Xunta de Galicia, apoiándose nun videotitorial elaborado para este fin. Toda a información relacionada coas poxas de madeira pode consultarse na web da Consellería do Medio Rural.