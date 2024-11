Xornadas sobre rehabilitación en madeira

As VIII Xornadas de Rehabilitación en Madeira, MáisMadeira, terán lugar o próximo 21 de novembro na Leira da Rocha, Santiago de Compostela. Están organizadas polo Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia, coa axuda do Instituto Galego de Promoción Económica.

Nesta xornada os estudos Liqe Arquitectura, Seara Peleteiro Arquitectos e Arqxé Arquitectos mostrarán formas de tratar a madeira no ámbito da rehabilitación e, para finalizar, realizarase unha mesa redonda, moderada pola arquitecta Carmen Rey, á que se incorporarán as empresas asociadas ao CMD.

Os participantes poderán aproveitar para coñecer a intervención realizada en casa da Viña, premio á mellor Obra de rehabilitación do COAG do bienio 2014-2026, e Casa San Vitorio, baseada na prefabricación e na integración no medio natural. As persoas interesadas poden inscribirse a través da seguinte ligazón.

Estas xornadas, que contan co patrocinio de Grupo Ramón García, Laminados Villapol, Madeiras Rubén, Mobalco, Molduras do Noroeste, Grupo Siero e Wood is Wood, buscan converterse nun lugar de encontro para profesionais do sector.

Programa das Xornadas:

9:30. Benvida e inauguración.

9:45. Liqe Arquitectura. “Menos con máis”.

10:30. Seara Peleteiro Arquitectos. “Arquitectura e Oficio”.

11:15. Pausa-café.

11:45. Arqxé Arquitectos. “Liñas de traballo”.

12:30. Mesa redonda: Retos da rehabilitación en madeira.

Carmen Rey, arquitecta; Óscar Villapol, Laminados Villapol; Pablo Prada, Maderas Rubén; Susana Martínez, Siero Lam.

14:00. Fin da xornada de mañá.

17:30. Visita guiada ás obras de Seara Peleteiro situadas en Allariz: Casa da Viña e Casa San Vitorio.