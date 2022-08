Xornadas sobre a produción de leite na Galicia interior

Gandería de leite en pastoreo no sur de Lugo. / Arquivo.

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes organiza a súa Reunión de Outono o venres 16 e o sábado 17 de setembro en Chantada e Carballedo, centrada en experiencias de alimentación do gando en base a herba e na produción de millo con regadío. Os asistentes visitarán o Pazo de Cartelos, a queixería Airas Moniz e o Ecomuseo de Arxeriz

A VII Reunión de Outono da Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) terá lugar os vindeiros 16 e 17 de setembro en localidades do sur de Lugo, en concreto, en Chantada e Carballedo, e estará centrada na sustentabilidade da produción de leite na Galicia interior.

A inscrición e participación é de balde e aberta a todos os interesados ata completar o aforo. A data límite para inscribirse é o día 12 de setembro nos teléfonos 686620154 (Eloi) e 619032791 (Joan) ou no correo electrónico sgpf.galicia@gmail.com. A inscrición non cubre o custe dos xantares (o prezo do xantar é de 20 € cada día).

Programa

Venres 16 – Lugar de celebración no Círculo Recreativo e Cultural de Chantada

(Praza de Catro Camiños n.º 5)

9:30 – Recepción de asistentes

10:00 – Presentación e Inicio da Reunión

Olga Iglesias, Xefa do Servizo Territorial da Consellería de Medio Rural

Mónica Freire, responsable Área Medio Rural Deputación Provincial de Lugo

Joan Alibés, Presidente da SGPF

10:30 – Caracterización Agro-Gandeira das Comarcas do sur de Lugo

Emilio Iván Vázquez, Xefe de Área de Monforte

11:00 – Cultivos forraxeiros para a produción de leite na Galicia interior

Gonzalo Flores, investigador no CIAM

11:30 – Xestión da produción forraxeira na Gandaría SAT Sabadelle

Lois Lareu, gandeiro e socio da SAT Sabadelle (Chantada)

11:50 – Debate sobre as presentacións

12:10 – Pausa para café

12:40 – Transferencia tecnolóxica: Experiencias de campo na produción de forraxes ecolóxicos en Allariz e na Limia

Juan Valladares, investigador no CIAM

13:20 – A importancia da transferencia tecnolóxica na produción de leite ecolóxico

Marcos Quintás, gandeiro e socio da SAT Torneiros (Allariz)

13:40 – A inclusión da herba verde na ración mesturada diaria para vacas de leite

Alberto Quintián, gandeiro e socio da SAT Sebastián (Irixoa)

14:00 – Debate

14:30 – Xantar no Mesón Mogay (Chantada)

16:20 – Cooperativa AIRA, unha ollada cara ao futuro

Daniel Ferreiro, Director Xeral de Aira

16:50 – Xestión e manexo dun rabaño de 120 vacas de leite ao aire libre na Gandería Maire

Mariano Samblás, gandeiro e socio da Gandería Maire (A Pastoriza)

17:10 – Proposta de fusión de explotacións de leite de pastoreo en Rodeiro

Alberte Lamazares, gandeiro de Rodeiro

17:30 – Outeiro e Airas Moniz: Vacas Jersey e elaboración de queixo

Ricardo Gómez, gandeiro e socio de Outeiro e Airas Moniz (Chantada)

17:50 – Produción extensiva, elaboración de lácteos

Xosé G. Freire, gandeiro de Casa da Fonte (Pantón)

18:10 – Alimentación robotizada na produción de leite

José Manuel Feás, gandeiro (Taboada)

18:30 – Debate – coloquio

19:00 – Fin da xornada

Sábado 17 – Lugar de Reunión na Gandería Outeiro (Chantada)

10:30 – Visita á explotación Gandería Outeiro e á Queixería Airas Moniz (San Salvador de Asma, Chantada)

11:45 – Chegada ao Pazo de Cartelos (Carballedo)

11:50 – Fundación José Luís Taboada, historia e obxectivos

Álvaro Taboada de Zúñiga, Presidente da Fundación José Luís Taboada

12:10 – Presentación das actividades de investigación do CIAM sobre produción forraxeira desenvolvidas no Pazo de Cartelos

Juan Piñeiro, patrono da Fundación José Luís Taboada e investigador retirado no CIAM

12:30 – Visita de campo ás experiencias de investigación de millo en regadío e en secano no Pazo de Cartelos

14:30 – Clausura da Reunión

14:45 – Xantar na Feira do Castro de Carballedo – Casa Benito

16:30 – Visita ao Ecomuseo Pazo de Arxeriz (O Saviñao)

18:30 – Fin da Reunión