O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa organiza o venres 30 de xaneiro e o sábado 1 de febreiro unhas xornadas de fruticultura, na que se abordarán tanto a poda como o enxerto das froiteiras. Asemade explicaranse os avances en cultivos como o castiñeiro ou o aguacate.

As persoas interesadas en inscribirse deben enviar un correo a info@fonteboa.es ou chamar ao 981 733 051. A cota do curso é de 25 euros para non socios e de 20 euros para socios.

Velaquí o programa: