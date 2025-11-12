Inicio / Carne / Xornadas sobre plantas de biogás para o sector gandeiro de Galicia



Xornadas sobre plantas de biogás para o sector gandeiro de Galicia

Biogas_Mouriscade_lalin_standarA Consellería do Medio Rural organiza os vindeiros luns e martes, 17 e 18 de novembro, unhas xornadas sobre “Valorización do Biometano a través da xeración de enerxía”.

Nestas xornadas investigadores, representantes do sector gandeiro e de empresas do sector do biogás exporán os vantaxes e inconvenientes dos distintos modelos de aproveitamento do biometano para producir enerxía a partir dos resíduos gandeiros e doutras fontes de enerxía.

A cita será o día 17 no salón de plenos do Concello de Ordes e ao diía seguinte na Casa da Cultura de Castro de Ribeiras de Lea.

Ligazón de inscrición: https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas

Para máis información chamar ao 981 54 67 90 ou escribir a celso.lorenzo.hermida@xunta.gal

Velaquí o programa:

xornada biogas AGACAL 1 xornada biogas AGACAL 2

