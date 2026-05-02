Xornadas sobre “Pastos que protexen: Xestión do territorio fronte ao lume” os vindeiros 15 e 16 de maio en Montederramo

Os vindeiros 15 e 16 de maio a Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) celebrará no concello ourensán de Montederrammo a XI Reunión de Primavera da SGPF.
Desta volta as xornadas, que levan por título “Pastos que protexen: Xestión do territorio fronte ao lume”, centraranse na importancia da gandería extensiva como ferramenta máis eficaz para previr os incendios forestales.
As inscricións hai que realizalas ata o 10 de maio, confirmando a asistencia aos xantares, polas canles habituais:
– Nos teléfonos: 628 71 32 63 (Víctor) e 686 62 01 54 (Eloi)
– No correo sgpf.galicia@gmail.com
Velaquí o programa: