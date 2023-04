Xornadas sobre o futuro da gandería ecolóxica os días 5 e 6 de maio en Melide

A Sociedade Galega de Pastos e Forraxes (SGPF) organiza a VIII Reunión de Primavera titulada “A gandería ecolóxica cara ao ano 2030” que terá lugar os vindeiros 5 e 6 de maio en Melide.

O venres 5 analizarán e debaterán da man de gandeiros, técnicos e investigadores os retos de futuro deste sector de cara ao ano 2030. O sábado 6 realizaranse visitas na zona de Melide e Arzúa a varios exemplos de produción e transformación de carne e leite ecolóxicos.

As inscricións son de balde pero hai que realizalas antes do 1 de maio indicando a intención ou non de participar no xantar (15 €/persoa) en:

sgpf.galicia@gmail.com

Máis información:

686 620 154 Eloi

628 713 263 Victor

Velaquí o programa: