Xornadas sobre “As actividades agro-gandeiras fronte os incendios na montaña”

O próximo 16 e 17 de novembro levaranse a cabo en Quiroga (Lugo) as xornadas As actividades agro-gandeiras fronte os incendios na montaña. Experiencias (III). A participación é gratuíta e os interesados poden inscribirse ata o día 13 de novembro nos teléfonos 686620154 / 628713263 ou no correo sgpf.galicia@gmail.com.

Organizada pola Sociedade Galega de Pastos e Forraxes, conta coa colaboración da Área de Medio Rural da Deputación de Lugo, a Axencia Galega da Calidade Alimentaria, a Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel e o Concello de Quiroga.

Programa das xornadas:

SÁBADO 16

9:30. Recepción de participantes na Casa da Cultura de Quiroga

10:00. Apertura da Reunión. José Luís Rivera: Alcalde do Concello de Quiroga; Olga Iglesias: Xefa Territorial da Consellería de Medio Rural; Efrén Castro: Vicepresidente da Deputación Provincial de Lugo; Isabelle Gomez: Presidenta da SGPF.

10:30. A xestión integrada dos montes comunais e privados de Moreira de Donís (Cervantes). Lucia Gonzalez (Coop A Carqueixa) e Antonio Delpueblo (Gandeiro en Moreira).

10:50. BIOCACHENA Rouças. Arnaldo Rouceiro (Gandeiro) na Serra da Peneda (Portugal).

11:10. O valor das razas autóctonas no sector cárnico de alta calidade (Galicia e Portugal). Mario Nogueira (Comercial e Divulgador de OKELAN).

11:30. Pausa para café.

12:00. De Vigo a Montederramo. Regreso ás orixes na gandería "Casa Laza". Elías Gómez (Gandeiro) Montederramo.

12:20. O meu proceso de incorporación ao mundo rural en Neipín (A Pontenova).Uxía Salvatierra (Estudante de Agronomía).

12:40. Renovar con fogo: o fogo prescrito na xestión do territorio Henrique Godinho (LIFE Maronesa e NODFYR Portugal).

13:10. Experiencias de control da matogueira con cabras (Marco da Curra). Santiago Crecente (Investigador do CIAM-AGACAL).

13:30. Coloquio sobre os temas tratados.

14:15. Xantar.

16:00. Conservar o que herdamos, mellorar e diversificar as actividades no rural. Brais Vazquez (Estudante de Agronomía).

16:20. Os camiños dos sabores. Marcos Reinoso. Asociación de Desenvolvemento Rural Serra do Courel. Paderne (Courel).

16:40. Coloquio sobre os temas tratados.

17:00. Mesa Redonda sobre Experiencias de regreso á montaña.

Mesa Redonda sobre Experiencias de regreso á montaña. 18:00. Clausura da reunión.

DOMINGO 17