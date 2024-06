Xornadas sobre agromárketing os días 10 e 11 de xuño nas Neves

A Fundación Juana de Vega celebrará a terceira xornada de emprendemento innovador en economía social o próximo luns 10 e martes 11 de xuño, na EFA A Cancela en As Neves, Pontevedra. Este evento, parte das axudas da Rede Eusumo 2024, centrarase nas tendencias de agromárketing dentro do sector agroalimentario, especialmente nas entidades de economía social.

Durante a xornada, destacados expertos en comunicación e márketing, así como gastroinfluencers, compartirán as súas visións e estratexias para o sector. Ademais, o segundo día do evento incluirá unha mesa redonda con representantes de cooperativas locais que producen produtos variados como fariña de millo nixtamalizada, requeixo das Neves, viño albariño e verduras e hortalizas. Entre os participantes atópanse Guillermo Rodríguez e Ofelia Gaitán de A Milpa do Salnés, Alejandro Martínez de Condado-Paradanta, Federico Pérez de Bodegas Eidosela, e Rosa María Covelo de Aloumiños da Terra.

Este encontro pretende non só fomentar o diálogo entre profesionais e emprendedores, senón tamén ofrecer un espazo para que os asistentes poidan compartir experiencias e aprender das historias de éxito dentro da comunidade agrícola e alimentaria.

A xornada terá lugar de 9:30 a 17:30 horas, e aínda están dispoñibles 10 prazas libres para profesionais do sector e outras persoas interesadas. A inscrición pode realizarse a través dun formulario na web da Fundación Juana de Vega. Este tipo de eventos destaca a importancia da innovación e da sustentabilidade no sector agroalimentario, enfocando nas prácticas que promoven unha maior conexión coa comunidade e respectan os principios da economía social.