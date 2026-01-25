Xornadas gandeiras no IES de Arzúa o 11 e 12 de febreiro

O 11 e 12 de febreiro deste ano 2026 diferentes profesionais do mundo da gandería visitarán o centro educativo para falar sobre diferentes temas. As xornadas contarán con catro charlas cada día duns 50 minutos cada unha, e terán lugar entre as 10:50h e as 14:30h.
Programa previsto:
Día 11/02/2026
Hora: 10:50-11:40
O reto do relevo xeracional na gandería
Relatores: Lucía Casal e Eloi Costa
Hora: 11:40-12:30
-Situación actual do Sector Lácteo
Relatora: Jessica Rey (Coop. Clun)
Hora: 12:50-13:40-
-Implimentación da alimentación con carro mesturador
Relatora: Vanesa Sande (Coop. Perpetuo Socorro)
Hora: 13:40-14:30
-Manexo da reprodución no gando vacún
Relatoras: Maritxel González. e Sara Martínez (Coop. Seragro)
12/02/2026
Hora: 10:50-11:40
-Manexo do muxido robotizado
Relator: Carlos Salgado (GEA)
Hora: 11:40-12:30
-Técnicas de manexo das forraxes
Relator: Xosé Luis Fdez. (Casa Xordo)
Hora: 12:50-13:40
-Mellora xenética no gando vacún
Relator: Ramiro Fouz (USC)
Hora: 13:40-14:30
-A labor dos veterinarios na sanidade
Relatora: Margot García Liñeira (ADSG)