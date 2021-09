Xornadas en Monforte sobre as posibilidades que ofrecen os drons na agricultura

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), organiza a semana vindeira no Centro de Formación e Experimentación Agroforestal (CFEA) de Monforte cinco xornadas sobre os drons aplicados á agricultura. Previstas dende o próximo luns 27 de setembro ao venres 1 de outubro, todas están programadas das 10,00 h. ás 14,00 h.

O obxectivo da iniciativa é dar a coñecer a tecnoloxía dos drons (vehículos aéreos non tripulados), a lexislación que os regula e as vantaxes que poden supoñer nas explotacións, en relación ao aforro de tempos e custos, para levar a cabo aplicacións máis precisas e con maior seguridade e, en definitiva, para incrementar a eficiencia nos traballos agrícolas.

En concreto, o programa inclúe contidos sobre as novas tendencias na agricultura, sobre as necesidades do agricultor e dos cultivos, sobre as pragas que poden afectar as plantacións e sobre o uso de fitosanitarios. Nesa liña, aprenderase como poden empregarse os drons para pulverizar aforrando non só produto senón tamén tempo e man de obra. Así mesmo, revisarase a lexislación de aeronáutica civil e a normativa do Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en materia de aplicacións aéreas.

Canto aos participantes, a acción están dirixida en xeral a persoas vinculadas profesionalmente coa agricultura, a gandería, a industria agroalimentaria e o sector forestal ou con expectativas de incorporación, en especial mozos e mozas do rural galego.

Para inscribirse é preciso descargar a folla de inscrición na páxina web de Medio Rural e remitila ao enderezo electrónico [email protected] Os interesados en obter información adicional poden chamar ao teléfono 982889105.