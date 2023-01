Xornadas en Lalín sobre a remuda xeracional e a transición tecnolóxica no sector agrícola gandeiro

Data inicio: 06/02/2023

Data fin: 16/01/2023

Lugar: Biblioteca Municipal Varela Jacome, Praza do Concello, Lalín, España

O Concello de Lalín organiza o ciclo de conferencias Lalín Conecta, xornadas sobre a remuda xeracional e a transición tecnolóxica no sector agrícola e gandeiro. As intervencións tratarán de motivar e impulsar a xeración de redes entre profesionais e empresas desde un punto de vista de substitución xeracional no sector agroalimentario galego con aplicacións de economía circular.

O obxectivo das xornadas será identificar e dar a coñecer exemplos inspiradores e fórmulas de promoción do talento no sector agrícola e gandeiro e exemplos de relevo xeracional e de salto á transición tecnolóxica. Participarán un total de 18 conferenciantes e referentes a nivel local, autonómico e nacional no sector agroalimentario.

As xornadas celebraranse 6, 9, 13 e 16 de febreiro no auditorio da biblioteca municipal de Lalín. Nelas poñeranse en valor as referencias de emprendedores relevantes que sirvan de guía e exemplo no sector. Desenvolveranse en horario de 10.30 a 13.00 horas.

Estas xornadas están dirixidas a centros educativos da cadea agroalimentaria, emprendedores, colectivos con dificultades de acceso ao emprendemento e en especial ás mulleres en situación de especial vulnerabilidade. As persoas que desexen participar de balde poden inscribirse en: lalinconecta@gmail.com.

Os relatores de cada xornada

O formato das xornadas tratará de unir a experiencia sénior e o ímpeto xove para crear contacto entre iniciativas innovadoras dentro do sector agroalimentario con longa historia e tamén iniciativas de nova creación, incluso ideas empresariais do sector que están en nova formación. Este é o programa e os participantes das xornadas:

Luns 6 de febreiro

– Carmen Rodríguez (Agaca)

-Marta Castro Pintos (Lagar de Pintos)

-Noelia Sampayo (Queixería Pazo de Anzuxao)

-Carlos Brea (Cervexas Toupiña)

Luns 9 de febreiro

– Abel Mato (Antoxo do Carrio)

-Ana Corredoira (Granxa A Cernada)

-Verónica Núñez (Caurelor)

-José Silva (Pazo de Des)

-David Liñares (De Liñares)

Luns 13 de febreiro

-Sonia López (Piscofino)

-María José Tallón (Trasdeza Natur)

-José Antonio Pousa (Licores Pousa)

-María Jesús Vilanova (Viveiros Agra)

-Beatriz Piñeiro (Pazo Quinteiro da Cruz)

Xoves 16 de febreiro

-Chelo López (Gandería Quintián)

-Salvador Martínez (Mirabel do Rosal)

-Nuria Varela (Pazo de Vilane)

-Susana Aguiar (Kalekoi)

Plan Talento Lalín

Esta acción encádrase dentro da liña de actuación “Plan Talento Lalín” da estratexia DUSI LALÍNSSUMA21 dirixida pola concelleira e tenente de alcalde, Paz Pérez. A responsable municipal da Estratexia fai fincapé en que o obxectivo das xornadas é conectar nas intervencións diversos referentes do mesmo sector ou de áreas complementarias dentro do sector agroalimentario ofrecendo múltiples beneficios:

• Comunicar a súa experiencia vital no mundo do sector agroalimentario con produto ou servizo.

• Establecer vínculos con potenciais socios, investidores ou clientes.

• Mostrar exemplos de aplicación de economía circular no sector agroalimentario

• Aplicación de novas tecnoloxías no sector agroalimentario

• Exemplos de cooperativismo no sector