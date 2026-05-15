Xornadas de portas abertas nos Centros de Formación e Experimentación Agraria da Xunta

Os diferentes centros de formación e experimentación agraria (CFEA) adscritos á Consellería do Medio Rural abren nestes días as súas portas para amosar a súa ampla oferta formativa e as súas instalacións e servizos ao público en xeral, especialmente aos posibles estudantes interesados.
Así, o pasado día 8 de abril celebrou esta xornada o CFEA de Becerreá, en Lugo, e este xoves foi a quenda do de Sergude. Desta forma, os responsables do centro situado en Boqueixón presentaron os diversos ciclos que se imparten e deron a coñecer os seus servizos, tales como a residencia, a explotación e cultivos cos que conta, así como os invernadoiros, talleres ou o seu centro hípico.
Hoxe venres abrirá as súas portas o CFEA de Guísamo, cun programa que integra a presentación da súa oferta formativa, a proxección do vídeo “A tasca do liño” e a mostra dunha selección de proxectos de fin de ciclo do seu alumnado de Paisaxismo e Medio Rural. Asemade, farase un percorrido guiado polas instalacións do centro e talleres demostrativos sobre propagación vexetal, trepa, floraría ou maquinaria.
Pola súa banda, o CFEA de Lourizán, en Pontevedra, fará esta actividade o vindeiro martes, 19 de maio, poñendo o acento na explicación da súa oferta formativa, que se centra no Ciclo Medio en Aproveitamento e Conservación do Medio Natural e no Ciclo Superior en Xestión Forestal e do Medio Natural. Ademais da formación regrada, ofrece tamén unha serie de cursos destinados aos profesionais do sector agrícola e forestal, e entre as súas instalacións destacan modernos equipamentos adaptados ás necesidades actuais, como son os talleres forestais, de maquinaria pesada e lixeira, así como de pequena maquinaria e ferramentas necesarias para a implantación e xestión da masa forestal. Conta, así mesmo, con servizos de residencia e comedor.
Estas xornadas de portas abertas nos diversos CFEA adscritos á Consellería do Medio Rural completaranse o vindeiro 11 de xuño, xoves, día no que está programada esta actividade no CFEA Pedro Murias, situado na localidade lucense de Ribadeo. O programa de actos previstos permitirá tamén ás persoas interesadas coñecer os seus cursos, instalacións e servizos.