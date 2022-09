Xornadas de formación en Ourense para a manipulación de produtos fitosanitarios de nivel básico

A Axencia Galega da Calidade Alimentaria organiza en Ourense dous cursos de manipulador de produtos fitosanitarios de nivel básico. Ambas formacións impartiranse no Issga de Ourense ao longo de oito días en horario de tarde, desde as 19.00 ata as 22.25 horas. O primeiro obradoiro comezará a partir do vindeiro mércores 21 de setembro, e o segundo está previsto que se celebre dende o 19 de outubro.

O obxectivo desta formación é proporcionar aos alumnos, mediante unha parte teórica e outra práctica, os coñecementos necesarios para que os agricultores efectúen correctamente os tratamentos con praguicidas, garantindo que cumpren os prazos de seguridade e utilizando de forma correcta os equipos de protección, ao mesmo tempo que se busca evitar a contaminación do ambiente pola súa mala aplicación.

Esta iniciativa está dirixida á xuventude do medio rural galego, así como ás persoas vinculadas profesionalmente, ou con expectativa de incorporación, aos sectores produtivos gandeiros, agrarios, agroalimentarios e de cadea forestal-madeira. Deste xeito, as persoas que queiran participar poden atopar o referido ao curso, así como facer a preinscrición en liña nesta páxina.

O coordinador dos cursos porase en contacto coas persoas interesadas a través do correo electrónico comunicándolle se están ou non admitidas. Para consultar calquera dúbida, pode chamarse ao teléfono 988 386 545, ou enviarse un correo a oac.seca.orense@xunta.gal.