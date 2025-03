Este martes, 1 de abril, celebrarase no concello lugués de Sober a xornada “A variedade Mencía: Un tesouro do noroeste peninsular”, na diferentes expertos abordarán as características e o potencial desta caste con ampla implantación nas denominacións de orixe Ribeira Sacra, Bierzo, Monterrei e Valdeorras.

A xornada impartirase en horario de 11:00 a 14:00 horas na Escola de Hostelaría de Rosende e é de entrada libre.

Velaquí o programa: