Xornada técnica sobre vixilancia sanitaria nas ADSG de vacún en Galicia

O salón de actos do Concello da Fonsagrada acollerá o 25 de setembro de 2025, ás 16:00 horas, unha xornada técnica sobre vixilancia sanitaria nas ADSG de vacún de Galicia.As persoas interesadas poderán presentar as presolicitudes a través da plataforma FOAGRO da Xunta de Galicia.
O evento está organizado polo CIAM-AGACAL e conta coa colaboración da Subdirección Xeral de Gandaría e da ADSG Fonsega. A acción formativa conta con financiamento do Feader, do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e da Xunta.
A xornada inclúe relatorios sobre resistencia aos antibióticos, uso responsable de antibióticos veterinarios, dermatose nodular contaxiosa e enfermidades transmitidas por mosquitos. Tamén haberá unha pausa café, a divulgación de proxectos do CIAM relacionados co gando vacún e unha mesa redonda final con especialistas do sector. O programa é o seguinte: