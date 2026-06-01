Xornada técnica para os gandeiros españois os días 20 e 21 de xuño sobre a raza fleckvieh austríaca

Os próximos 20 e 21 de xuño de 2026, España será novamente sede dun dos encontros técnicos máis importantes para os produtores interesados en sistemas gandeiros eficientes, rendibles e sostibles: a 4ª Conferencia Técnica e Xornada de Campo de RINDERZUCHT AUSTRIA.
O evento, organizado xunto a geneticAUSTRIA GmbH, Fleckvieh Austria e o representante oficial en España, Ganados Barreira Bascuas S.L., reunirá a especialistas austríacos para compartir coñecementos prácticos sobre a raza Fleckvieh Dobre Propósito e as novas estratexias de produción orientadas ao futuro da gandería europea.
Como parte desta iniciativa, expertos da gandería austríaca permanecerán en España desde o mércores 17 ata o 23 de xuño de 2026, realizando unha exclusiva xira internacional de asesoría técnica por diferentes explotacións gandeiras das rexións do País Vasco, Navarra, A Rioxa, Burgos e Galicia.
Durante estas visitas, os especialistas brindarán asesoría personalizada a produtores que en anos anteriores adquiriron animais Fleckvieh provenientes de importacións austríacas, avaliando aspectos relacionados con nutrición, manexo, xenética, funcionalidade, conformación e eficiencia produtiva dos rabaños. A xira busca ademais fortalecer o acompañamento técnico a longo prazo e mostrar resultados reais obtidos pola raza Fleckvieh en distintas condicións produtivas de leite e carne en España.
“Unha oportunidade única para coñecer o verdadeiro potencial do Fleckvieh”
A xira técnica busca achegar aos produtores españois as experiencias e resultados obtidos en Austria e en España coa raza Fleckvieh, considerada hoxe unha das alternativas máis equilibradas e eficientes para sistemas de produción de leite e carne.
Durante as xornadas abordaranse temas fundamentais como:
-Nutrición e eficiencia alimenticia
-Manexo e rendibilidade do sistema
-Xenética e selección moderna
-Saúde e benestar animal
Os participantes poderán acceder a:
-Charlas técnicas especializadas
-Visitas de campo e análise de animais
-Casos reais de produción Fleckvieh
-Estratexias enfocadas en sustentabilidade e eficiencia
-Intercambio directo con expertos austríacos
Expertos internacionais confirmados
A delegación austríaca estará integrada por recoñecidos profesionais do sector:
Beira Hinteregger, Mag. Asuntos Veterinarios – Rinderzucht Austria
Jonas Schiffer, Ing. Nutrólogo – ISUBA
Alexander Manrique Gómez, Dipl.-Ing. Director de Vendas – geneticAUSTRIA GmbH
Antonio Barreira, Director Executivo – Gañados Barreira Bascuas S.L.
Dúas xornadas técnicas en Burgos e Galicia:
Sábado, 20 de xuño de 2026
Ganadería Aires de la Bureba. Burgos – Castela e León. Horario de 11.30 a.m. – 5.00 p.m.
Domingo, 21 de xuño de 2026
Gandería Mardomo SC. Sarria – Lugo. Horario de 11.30 a.m. – 5.00 p.m.
Fleckvieh: eficiencia, funcionalidade e rendibilidade
Un dos puntos centrais do evento será mostrar como a Fleckvieh moderna está hoxe en capacidade de competir con calquera raza especializada, tanto leiteira como cárnica, será un dos principais obxectivos desta xira técnica.
Máis aló de producir litros, o modelo Fleckvieh aposta por vacas capaces de transformar de xeito máis eficiente os recursos dispoñibles, destacándose pola súa lonxevidade, fertilidade, saúde podal e resistencia metabólica, reducindo a dependencia de altos niveis de concentrado e mellorando considerablemente a rendibilidade das explotacións.
A combinación equilibrada entre produción de leite, musculatura, funcionalidade e eficiencia alimenticia converte actualmente á Fleckvieh nunha das razas de dobre propósito máis completas e atractivas fronte aos desafíos económicos, produtivos e sostibles da gandería europea moderna.
Inscricións abertas, prazas limitadas
Desde a organización invitan a todos os produtores, técnicos, estudantes e profesionais do sector gandeiro a formar parte desta experiencia internacional.
As prazas son limitadas e a confirmación de asistencia deberá realizarse antes do 07 de xuño de 2026.
Contacto e inscricións:
Email: info@ganadosbarreira.es
Móbil: +34 699 80 51 81
Unha oportunidade única para coñecer de primeira man o modelo austríaco de produción Fleckvieh e compartir experiencias xunto a referentes internacionais do sector.