I Xornada Técnica: O cultivo do aguacate na Galiza

Formación especializada para un cultivo emerxente

Detalle dunha das árbores de aguacate do Rosal

O vindeiro xoves 26 de febreiro de 2026, o Pazo da Cultura de Pontevedra acollerá a I Xornada Técnica do Aguacate, un evento formativo dirixido a profesionais do sector, persoas produtoras, técnicas e todos aqueles interesados no cultivo desta froita en expansión na nosa comunidade.

A xornada abordará os aspectos clave para o desenvolvemento do aguacate na Galiza, desde a súa rendabilidade ata as estratexias de manexo, protección e comercialización, da man de persoal experto de recoñecido prestixio.

PROGRAMA: 

  • 9:00 Benvida e inauguración. D. Miguel Anxo Fernández Lores, Alcalde
    Pontevedra.
  • 9:15 Principais limitacións e desafíos no cultivo do aguacate. José Jorge
    González Fernández, Investigador da Estación Experimental do IHSM La
    Mayora (CSIC-UMA).
  • 10:00 Rendabilidade do aguacate clonal frente ao de semilla. Importancia de
    reservas e planificación do clonal. Kyrha Fernández, Directora de Ventas,
    Brokaw.
  • 11:00 Estratexias de control de plagas e enfermidades do aguacate na Galiza.
    Mª Teresa Molina.Biologicals Product Manager, Lainco.
  • 12:00 Café-Networking.
  • 12:30 Estratexias de nutrición e rega no aguacate. Antonio Guirado, Director
    Técnico/Comercial, Brokaw.
  • 13:30 A poda do aguacate. Mª Luz Iglesias Talavera, Iberian Exotics, L.B.A.
  • 14:30 Networking acompañado de aperitivo ofrecido pola organización.
  • 15:30 Optimización da rega e sistemas antixeadas no cultivo do aguacate.
    Andrés Sánchez San Martín,Responsable do Departamento Técnico, Irritec.
  • 16:30 Requisitos e recomendacións para unha óptima comercialización do
    aguacate fresco galego. Pedro Lago Ponte, Responsable Compras de froitas e
    verduras, Vegalsa.

CONFIRMA ASISTENCIA ANTES DO 20 FEBREIRO A TRAVÉS DO FORMULARIO [PRAZAS LIMITADAS]

ENTIDADES COLABORADORAS: Aguacates da Galiza  |  Concello de Pontevedra  |  CSIC  Iberian Exotics  |  Irritec Iberia  |  Brokaw  |  Lainco  Vegalsa  Eurobanan Galicia 

Cartel I Xornada de aguacate na Galiza

