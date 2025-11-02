Xornada técnica na Capela sobre sanidade nas ganderías de vacún

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM-AGACAL) organiza este vindeiro martes, 4 de novembro na Cooperativa Campo Capela, no concello coruñés homónimo, unha xornada técnica sobre vixilancia sanitaria nas ADSG de Galicia.
Os obxectivos son informar as persoas implicadas no sector da produción gandeira de vacún sobre os traballos que se están a realizar na liña de investigación C7 da Agacal; concienciar as gandeiras e os gandeiros sobre
o uso responsable de antibióticos e a actualización das enfermidades emerxentes transmitidas maioritariamente por mosquitos.
A inscrición é gratuíta, previa presentación de solicitudes en
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas
Código da acción formativa: TT2025F115006
Coordinadora: Carmen Calvo Santalla, 881 881 814, carmen.calvo.santalla@xunta.gal
Velaquí o programa: