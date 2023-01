Xornada sobre viticultura de precisión en Santiago o 9 de febreiro

Imaxe dun proxecto de viticultura de precisión do CSIC nun viñedo de Rías Baixas. / Arquivo.

A cita enmárcase no proxecto europeo VINIoT e buscar xerar contactos e intercambio de coñecementos entre profesionais da viticultura de precisión

O próximo 9 de febreiro de 2023 o proxecto europeo de innovación VINIoT celebrará na sede da Fundación Empresa Universidade (Feuga) o seu evento final de proxecto, tras 3 anos en activo, cunha xornada aberta ao sector. O proxecto, financiado polo programa Interreg SUDOE, está centrado nun servizo de viticultura de precisión baseado na rede de sensores IoT para a transformación dixital de Pemes no espazo Sudoe.

A principal innovación do servizo é a fusión das dúas principais tecnoloxías que se utilizaron sempre de forma independente na monitorización do viñedo: imaxes multiespectrais (obtidas vía dron ou satélite) e sensorización do solo.

Tras a presentación dos resultados obtidos celebraranse dúas mesas redondas centradas na sustentabilidade do servizo VINIoT, unha delas cun enfoque desde o sector vitivinícola que contará con expertos rexionais do sector e unha segunda centrada na visión desde o punto de vista da transferencia, liderada polos European Dixital Innovation HUBS (EDIHs).

O prazo de inscrición xa está aberto ata o 1 de febreiro neste formulario.

VINIoT HUB Fair

A organización convida os proxectos e iniciativas relacionadas coa viticultura de precisión a participar de maneira activa no seu evento final. Os interesados poderán promocionarse de maneira gratuíta de diferentes maneiras mediante poster, caseta, flash talk e/o expoñer diversos materiais divulgativos.

O prazo de inscrición para participar na VINIoT HUB Fair está xa aberto ata o 25 de xaneiro neste formulario.