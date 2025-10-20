Inicio / Carne / Xornada sobre últimas innovacións en aplicación do xurro o día 30 de outubro en Lugo



Xornada sobre últimas innovacións en aplicación do xurro o día 30 de outubro en Lugo

purinpreciso 3 XURRO TUBOS COLGANTESO Centro de Competencias Dixitais do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, organiza o próximo 30 de outubro en Lugo unha xornada técnica e informativa sobre “Dixitalización de aplicacións de xurro (DIGIPURIN).

A xornada celebrarase na Granja Gayoso Castro, en Castro de Ribeiras de Lea, e inclúe demostracións e sesións prácticas coas últimas tecnoloxías para mellorar a aplicación do xurro gandeiro e optimizar o seu valor fertilizante. Nesta actividade colaboran a Escola Politécnica Superior de Enxeñería do Campus Terra, a Deputación de Lugo, BIOMODEM, Agrícola Noroeste, Durán Maquinaria Agrícola, Carruxo e Marcos Otero.

A asistencia é gratuíta ata completar aforo, limitado a 50 prazas. Más información e inscrición en: https://digipurin.com/

Programa:

10:00 h – Inauguración da xornada. Aula da Granxa Experimental de Leite

10:15 h – Demostración de sistemas de distribución para a redución de emisións
− Prato de choque
− Varra con tubos colgantes
− Varra con patíns
− Enterrado con reixas

11:30 h – Análise de nutrientes do xurro con métodos manuais

12:00 h – Pausa – café

12:30 h – Análise de nutrientes con sensores de condutividade eléctrica en tanques
de xurro

13:00 h – Análise de nutrientes con sensores de NIRS en tanques de xurro

13:30 h – Demostración de documentación dixital de aplicacións de xurro
− Aplicacións informáticas para rexistrar a aplicación

15:00 – Fin da xornada

