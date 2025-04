Xornada sobre tecnoloxías máis avanzadas para a desalcoholización do viño

Madrid acollerá un encontro crave con especialistas nacionais e internacionais para abordar as tecnoloxías máis avanzadas na desalcoholización vínica. O seu crecente protagonismo, como categoría en expansión, está a redefinir o novo escenario do viño global.

O vindeiro martes 20 de maio, o Hotel Eurostars Mirasierra de Madrid será o escenario da VI Xornada Técnica do Ágora Alfatec. Esta sexta edición tratará sobre Innovación e Tecnoloxías para a Nova Desalcoholización de Viños.

A cita, cun programa técnico de alto nivel, abordará os avances máis relevantes en biotecnoloxía, procesos de desalcoholización e axustes enolóxicos, así como o marco legal e fiscal que rodea aos viños desalcoholizados e de baixo contido alcohólico. Tamén se debaterá o impacto desta categoría no mercado actual, marcada polo crecente interese de consumidores que buscan produtos con menor gradación alcohólica sen renunciar á calidade sensorial.

O crecemento sostido do segmento “baixo e cero alcol” está a impulsar unha verdadeira transformación na industria vinícola. Novas xeracións de consumidores, cada vez máis preocupadas pola saúde, a moderación e a sustentabilidade, están a inducir a demanda de produtos máis lixeiros, sen renunciar á calidade sensorial e ao valor cultural do viño.

“Os viños desalcoholizados están a gañar un protagonismo crecente no mercado. Cada vez máis adegas interésanse por solucións tecnolóxicas que lles permitan innovar con garantías e responder a unha demanda en clara expansión. A desalcoholización xa non é unha opción futura, senón unha realidade estratéxica para o presente do sector.”, sinala Justo Banegas, Director Xeral de Alfatec.

Fronte a esta novo paradigma, as adegas están a adoptar tecnoloxías como estratexias biotecnolóxicas, con fermentos específicos para redución de alcol, destilacións ao baleiro, osmosis inversa e outras. Estas solucións, combinadas con axustes enolóxicos post proceso, están a permitir o desenvolvemento de viños desalcoholizados de boa calidade, capaces de competir en mercados esixentes como o norte de Europa, América do Norte e Asia.

A xornada contará coa participación de relatoras de referencia como J. Manuel Guillamón (IATA-CSIC), Patrick Paulian (Michael Paetzold), Jean Luc Favarel (Pellenc), Francisco Manuel Montiel (Omnia Technologies), Miguel Villena (Tomsa Destil), Miguel Ángel Acero (Bucher Vaslin), Rodolfo Sadler (Grupo Peñaflor), Antonio Morata (UPM) e Víctor Guarch (experto en fiscalidade do viño).

Entre os momentos destacados do programa atópase a mesa redonda sobre tendencias de mercado, moderada por Justo Banegas, Director Xeral de Alfatec, que contará coa participación de Montserrat Rosell (Bodegas Torres), Pablo Franco (CRDO Rioja), Rodolfo Sadler (Grupo Peñaflor) e Trinidad Márquez (FEV).

A xornada concluirá cunha cata especializada de viños desalcoholizados, guiada por Luis Buitrón, Presidente da Federación Española de Enoloxía.

As prazas son limitadas e asignaranse por rigorosa orde de inscrición.

Toda a información do evento e o formulario de inscrición están dispoñibles en: https:

https://jornadastecnicas.alfatec.es