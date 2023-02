Xornada sobre sostibilidade, pegada de carbono e hídrica nas granxas de vacún de leite

Data inicio: 27/02/2023

Data fin: 28/02/2023

Lugar: AIRA Chantada, Sobreira - Fornás, Chantada, España

A Asociación Galega de Cooperativas Agroalimentarias (Agaca) organiza o próximo luns día 27 e o martes 28 de febreiro senllas xornadas formativas sobre a sostibilidade nas granxas de vacún de leite. Técnicos de Agaca e do grupo BioGroup USC (Universidade de Santiago de Compostela) expoñerán a gandeiros e gandeiras socias de Aira que participaron no estudo “A mellora da competitividade das explotacións de gando de vacún leiteiro mediante asesoramento para a redución da pegada de carbono e pegada hídrica” as conclusións obtidas e as claves para reducir a pegada de carbono e hídrica nas súas granxas de leite.

Este estudo desenvolvido por Agaca e BioGroup levouse a cabo realizando medicións exhaustivas en 100 granxas galegas produtoras de leite cunha media de 88 vacas en fase produtiva (50 delas, na comarca de Chantada-Sarria; 28 na mariña lucense; 7 das Terras de Melide e 15 na comarca de Barcala- Bergantiños).

Tras publicarse as conclusións obtidas, iniciouse unha etapa de comunicación directa aos gandeiros e gandeiras para que poidan aplicar as recomendacións dos expertos. As primeiras xornadas de difusión realizáronse os días 15 e 16 deste mes en Ribadeo (Lugo) e Ames (A Coruña).

As xornadas da vindeira semana celebraranse o luns na delegación da Cooperativa Aira en Chantada e o martes 28 en Lugo, no Hotel Santiago. Ambas xornadas comezarán ás 12.00 horas e prolongaranse polo resto da mañá.

Detallamos o programa da xornada:

12:00 a 12:15 horas. Recepción de asistentes e entrega de documentación.

12:15 a 13:00 horas. Explicación do proxecto, que é a pegada de carbono e hídrica, métodos de cálculo, melloras para reducir as pegadas e rolda de preguntas. Relatores: Francisco López Calvo y Javier Martínez Caamaño. Técnicos de calidade e innovación alimentaria de Agaca.

13:00 a 14:00 horas. Presentación e interpretación dos cálculos de pegada de carbono e pegada hídrica. Relator: Eduardo Entrena Barbero. Estudante predoutoral de Enxeñaría Ambiental da USC.