Xornada sobre a pegada de carbono da fertilización

Data inicio: 13/12/2024

Data fin: 13/12/2024

Lugar:

A Rede de uso eficiente do Nitróxeno na agricultura (Ruena) celebra o vindeiro venres día 13 de decembro a III Xornada Ruena sobre a pegada de carbono da fertilización. Na xornada debateranse as novidades e implicacións da fertilización na pegada de carbono dos produtos e os sistemas agrícolas.

Nesta xornada participarán representantes do MAPA e do MITERD, como responsables das normativas e os inventarios, pero tamén axentes do sector para presentar como se poden afrontar de forma práctica desde o campo.

Trátase dunha xornada en liña que comezará ás 10.00 e terminará sobre as 12:30 horas. A inscrición mantense aínda aberta e é gratuíta. As persoas interesadas en participar poden inscribirse aquí.

A continuación detallamos o programa da xornada.

09:55 horas. (Apertura da conexión)

10:00 horas. Presentación da xornada

(D. José L. Gabriel, Coordinador da RUENA e investigador do INIA-CSIC)

10:05 horas. O sistema de inventarios reportados por España ao IPCC

(Ramiro Oliveri, Xefe de Servizo SG de Prevención da Contaminación, MITERD)

10:25 horas. A mitigación das emisións derivadas da fertilización

(Mª José Alonso, Oficina Española de Cambio Climático, MITERD)

10:45 horas. Impacto da fertilización nos futuros créditos de carbono

(José Antonio Sobrino, SG Medios de Produción Agrícola e OEVV, MAPA)

11:05 horas. O papel da fertilización na pegada de carbono de diferentes cultivos enerxéticos

(Carmen Lago/Yolanda Lechón (CIEMAT) e Dolores Curt/Pedro Luis Aguado (UPM)

11:25 horas. O papel da fertilización na pegada de carbono no viño

(Andrea Gutiérrez, Adega Matarromera)

11:40 horas. O papel da fertilización na pegada de carbono na cervexa

(Rafael Eraso, Intermalta)

11:55 horas. Mesa redonda e preguntas

12:25 horas. Conclusións e despedida