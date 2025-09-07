Xornada sobre o sector da castaña o día 27 no Saviñao

A Asociación Galega das Castañas e dos Soutos, en colaboración coa Área de Medio Rural da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, celebrará o sábado 27 de setembro unha xornada 360 dedicada ao sector da castaña. O evento terá lugar no Auditorio Municipal de Escairón, no concello de Saviñao (Lugo), e dará comezo ás 9:15 horas.
O programa inclúe relatorios de expertos do sector. Miguel Ángel Vázquez de la Mata, de Viveros Castanea Sativa (O Bierzo), falará sobre iniciación á castañicultura. Pola súa parte, Antonio Rigueiro, presidente da Asociación Forestal de Galicia, centrará a súa intervención nos valores dos soutos galegos.
Tamén participará a investigadora Beatriz Míguez, do CIF de Lourizán, quen presentará os últimos avances en investigación sobre o castaño. O apartado gastronómico estará a cargo do chef Domingo González Lorenzo, do Hotel Balneario Caldaria, con un showcooking e degustación.
A análise da situación actual do sector correrá a cargo de Manuel López, secretario da IXP Castaña de Galicia. A xornada pechará cunha mesa redonda sobre os retos e perspectivas de futuro, coa participación de representantes de diferentes entidades e produtores.
A inscrición está limitada a 50 persoas, cun custo de 20 euros, e poderá formalizarse ata o 22 de setembro nos teléfonos 661952289 e 630054464.