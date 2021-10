Xornada sobre o cálculo da pegada de carbono nas producións agrarias

A Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGACAL), en colaboración coa Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos organiza a xornada “´CÁLCULO DA PEGADA DE CO2 NAS ACTIVIDADES PRODUTIVAS AGRARIAS”, que se desenvolverá o vindeiro 15 de outubro na aula da natureza Juan Lembeye (Xardín Botánico de O Burgo)

Contidos do curso:

-A pegada de CO2 e a pegada ecolóxica.

-Ferramentas para o cálculo da pegada de CO2 nas explotacións agrarias.

-Estratexias de redución e compensación.

-Casos prácticos.

Imparten:

-Rafael Rivadulla. Agronovo

-José Luis Cortiñas González. Enxeñeiro Agrónomo

Persoas destinatarias:

-Agricultores/as en activo.

-Persoas responsables e traballadoras de empresas agroalimentarias.

-Persoas con solicitude de incorporación á actividade agraria.

-Persoas en idade laboral e menores de 60 anos con expectativas de incorporación ao sector primario.

-Persoas responsables e traballadoras de empresas turísticas.

Horario:

De 9.30 a 14.30 horas.

Duración: 5 horas

Inscrición:

As solicitudes deberán ser presentadas pola persoa interesada en participar no curso, preferentemente na Asociación de Desenvolvemento Rural Mariñas-Betanzos, empregando o seguinte formulario:

https://mediorural.xunta.gal/sites/default/files/temas/formacion/formacion-continua/formacion-2021/Formulario%20solicitude%20de%20asistentes%20(word)%20(2).docx

As solicitudes enviaranse cubertas a [email protected]

ou , preferentemente, por sede electrónica a través do procedemento PR004A: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PR004A&ano=2017&numpub=1&lang=gl

Esta actividade está enmarcada no Plan de Formación ao Agro Galego 2021, impulsado pola Consellería do Medio Rural, co obxectivo de apoiar e promover a competitividade do sector agrario en Galicia.