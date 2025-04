Xornada sobre “A industria alimentaria do futuro. Novos retos e tendencias de mercado”, o vindeiro 9 de maio en Ourense

O vindeiro 9 de maio celebrarase na Facultade de Ciencias do Campus de Ourense a III Xornada Anual sobre Políticas Alimentarias, centrada nesta edición en “A industria alimentaria do futuro. Novos retos e tendencias de mercado”.

A xornada, organizada por Beatriz Cancho Grande e Raquel Rial Otero, investigadoras do grupo Food and Health Omics da Universidade de Vigo, está dirixida especialmente a empresas do sector agroalimentario.

A inscrición debe realizarse antes do 4 de maio a través do seguinte formulario: https://foodandhealthomics.es A participación nesta xornada é gratuíta pero é necesario formalizar a inscrición.

A industria alimentaria do futuro. Novos retos e tendencias de mercado

A industria alimentaria está no medio dunha transformación radical, impulsada pola Revolución FoodTech, que integra tecnoloxías emerxentes para crear un sistema alimentario máis sostible e eficiente. A automatización, a agricultura vertical e a intelixencia artificial, son algunhas das innovacións que están a redefinir a produción, distribución e consumo de alimentos a nivel global.

A automatización, coa incorporación de robots e sistemas automatizados na produción e distribución de alimentos, está a mellorar a eficiencia, reducindo custos e minimizando erros humanos nas empresas alimentarias. A agricultura vertical, coa eficiencia no uso de recursos, emerxe como unha solución innovadora para os desafíos da produción alimentaria. A intelixencia artificial, coa análise de grandes volumes de datos, está a desempeñar un papel crucial na toma de decisións, na optimización de procesos, e na mellora da calidade e seguridade dos alimentos. A medida que a industria alimentaria evoluciona, tamén o fai a conciencia social sobre a sustentabilidade.

A pesar dos avances significativos, a industria aínda enfronta varios desafíos. A necesidade de investimento en infraestructuras, capacitación e educación é crítica para garantir que estas innovacións se adopten de maneira efectiva. Ademais, as políticas alimentarias deben adaptarse para apoiar a evolución da industria alimentaria.

Programa: