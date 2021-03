Xornada online sobre estratexias para enfrontar as secas no millo

'Campo Galego' organiza un webinar no que intervirán técnicos e investigadores para explicar as súas experiencias no manexo das secas no millo

As secas do verán son un dos problemas máis habituais que sofre o cultivo do millo forraxeiro en Galicia. É ademais previsible que co cambio climático, a escasez de chuvias no periodo estival se poida intensificar, o que representa un desafío para as granxas.

Para abordar as estratexias que poden paliar o impacto das secas no millo, Campo Galego programou unha xornada online o próximo mércores 24 na que intervirán técnicos e investigadores para contar as súas experiencias e ensaios.

Data: Mércores, 24 de marzo de 2021

Horario: 11.30 – 13 horas.

Inscripcións: https://www.campogalego.gal/xornada-online/