Inicio / Forestal / Xornada sobre castiñeiro de froito en Porto do Son

Xornada sobre castiñeiro de froito en Porto do Son

Publicidade
Ir a los comentarios

O vindeiro martes 24 de marzo a Asociación Galega das Castañas e dos Soutos impartirá unha xornada sobre o castiñeiro de froito en Baroña, no concello coruñés de Porto do Son, organizada pola Comunidade de Montes local.

A sesión será de 10:00 a 13:00 horas no seu local (Campanario, nº 20, Porto do Son). Primeiro realizarase unha introdución sobre como planificar e crear un souto para froito. Despois, sairase ao monte para unha parte práctica onde se formará sobre o terreo nos traballos de poda e formación cos castiñeiros.

Para máis información ou inscribirse chamar ao teléfono 679156855 ou escribir a castanasesoutos@gmail.com

Novas de empresa

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *

Solicitamos o seu permiso para obter datos estadísticos da súa navegación nesta esta web, en cumprimiento do Real Decreto-ley 13/2012. Si continúa navegando consideramos que acepta o uso das cookies. OK | Máis información