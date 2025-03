Xornada sobre aproveitamento da madeira na Casa Forestal de Baroña

A Plataforma pola Defensa do Monte, dentro do proxecto Laboratorio Ecosocial do Barbanza, organiza unha xornada sobre o mundo da madeira. O acto terá lugar este sábado 29 de marzo na Casa Forestal de Baroña, en Porto do Son.

O obxectivo do encontro, no que tamén colabora a Comunidade de Montes de Baroña, é achegarlle ao público os procesos da madeira e a importancia do aproveitamento forestal. Incluirá unha demostración de maquinaria, así como un faladoiro con participación de empresas forestais e que traballan con madeira.

A demostración de maquinaria correrá a cargo da empresa Timber Tools, distribuidora oficial de Logosol, que amosará serradoiros portátiles e outras opcións.

Programa do evento:

10:00 a 12:00 h. Primeiro pase: Demostración do uso de serradoiros portátiles. Coordinada por Timber Tools, distribuidora oficial de Logosol.

12:00 a 13:30 h. Faladoiro con profesionais do sector da madeira “Do monte á industria”. Moderada por Ovidio Queiruga, presidente da CMVMC de Baroña. Con intervencións de:

Francisco M. Romero González (Maderas Romero Cambeiro, S.L.)

Rodrigo Mosquera (TresOficios)

José Manuel Silva Ferreira (Silva Forestal)

Ramón Collazo Mosquera (Estaleiro Catoira de Rianxo)

16:00 a 18:30 h. Segundo pase: Demostración do uso de serradoiros portátiles. Coordinada por Timber Tools, distribuidora oficial de Logosol.

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza está financiado con fondos europeos grazas ao apoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU. A coordinación do proxecto do Laboratorio está a cargo da Fundación RIA.

