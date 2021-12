Xornada sobre alternativas ao uso do petróleo na agricultura

Este mércores 22 de decembro desenvolverase en Trasliste (Láncara) un seminario no que 14 poñentes expoñerán alternativas ao uso do petróleo en aplicacións agrícolas. A busca dun medio ambiente sostible será o eixo fundamental no tema de debate: ‘Agricultura e alimentación, con que enerxía?’

O Museo vivo e integrado do campo e da locomoción agraria (Láncara, Lugo) promove unha xornada na que os retos futuros na agricultura serán os protagonistas. Esta temática estará tratada por profesionais e investigadores especializados na agricultura, que, ao longo da cita analizarán os novos horizontes a nivel enerxético na agricultura.

A xornada realizarase no Museo de Trasliste e estará combinada cunha visita polas instalacións a todos os asistentes para as achegas patrimoniais que se agochan nesta Colección Museográfica. A cita terá lugar ao longo do día 22 de decembro, cun aforo limitado polo que será imprescindible inscripción. A programación será a seguinte:

10.00 Recepción de asistentes

10.15 Benvida

María José Bande Castro

Presidenta da Asociación de Amigos do MUVICLA.

Doutora Enxeñeira Agrónoma, Investigadora do CIAM.

10.30 Inauguración da Xornada

Quico José Ónega López

Investigador do Laboratorio do Territorio, USC.

Gandeiro.

11.00 Presentación “Como será o tractor do futuro”

Marcos Vázquez Marey

Director de MUVICLA

Brais Vázquez Bande

Estudante de Stembach, músico e director Junior de MUVICLA

11.20 Pausa café

Interpretación musical “Muiñeira de Ponte Sampaio”

Brais Vázquez Bande, piano; Marcos Vázquez, gaita.

11.40 Conferencia “Alternativas ao uso do petróleo en

aplicacións agrícolas“

Manuel Lage Marco

Secretario Xeral de AESSGAN, Doutor Enxeñeiro Mecánico.

12.00 Visita ás instalacións do museo e xantar no lugar

16.00 Mesa redonda “Agricultura e alimentación, con que enerxía?“

Introduce: Antonio Turiel Martínez

Investigador do CSIC.

Santiago Sousa Lema

Enxeñeiro Agrónomo na empresa Durán Maquinaria.

José Ramón Freire López

Director Xeral da Asociación Española de Bioetanol

Gema Flores Fernández

Enxeñeira Agrónoma, Massey Ferguson, AGCO Iberia.

Olga Iglesias Fontal

Doutora Veterinaria. Consellería do Medio Rural.

Fe Álvarez Sánchez

Xerente do GDR “Montes e Vales Orientais”.

Modera: José María Álvarez Vilabrille

Director comercial de “El Progreso”.

18.00 Clausura da xornada

Pablo Rivera Capón

Deputado Provincial da área económica e social.

18.15 Interpretación musical “Airiños Aires”

Iván Martínez Sabio. Director Banda Filharmónica de Lugo

Brais Vázquez Bande. Percusión

18.30 Fin da xornada