Xornada práctica sobre o cultivo e a produción de castaña na Baña

A Agrupación de Productores de Castaña Hibrida Premium del Noroeste (Casprenor) organiza o vindeiro domingo 23 de agosto, ás 16:00 horas, unha xuntanza aberta na Finca Capeáns, na Baña (A Coruña), dirixida a produtores, propietarios e persoas interesadas no cultivo do castiñeiro e na produción de castaña.
A actividade será de carácter práctico e desenvolverase directamente no campo, coa visita a diferentes plantacións para coñecer experiencias e solucións aplicadas no día a día das explotacións. Entre os asuntos que se abordarán estará o rego por goteo, con exemplos reais de instalacións e explicacións sobre o manexo da auga, especialmente nos primeiros anos das plantacións e en períodos de déficit hídrico.
A xornada incluirá tamén a presentación de maquinaria para a recolección, así como sistemas destinados ao calibrado e clasificación da castaña. Os asistentes poderán coñecer as súas posibilidades, funcionamento e adaptación ás distintas explotacións. Outro dos temas será o pastoreo extensivo nos soutos e o seu posible uso para controlar a vexetación e reducir labores de desbroce.
A xuntanza será gratuíta e estará aberta tanto a persoas asociadas como non asociadas a CASPRENOR. A organización recomenda confirmar previamente a asistencia.
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