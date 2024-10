Xornada “Políticas agrarias e territorio. A PAC actual, a reforma do 2025 e a nova PAC”

Data inicio: 26/10/2024

Data fin: 26/10/2024

Lugar: Centro Multiuso De Melide, Plaza Universidades de Santiago de C.y de Lodz, Melide, Mellid, España

O Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas organiza en Melide a xornada aberta “Políticas agrarias e territorio. A PAC actual, a reforma do 2025 e a nova PAC”. Esta terá lugar o sábado 26 de outubro, en horario de 11h a 14h e de 15:30h a 17:30h, con xantar incluído.

Este espazo de formación está financiado polo Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e desenvolverase na Sala de Conferencias do Edificio Multiusos. A entrada é gratuíta e a través de varios relatorios situaranse as principais claves que afectan ás persoas que producen alimentos.

Ana Rodríguez, gandeira, economista e membro da Executiva Nacional do SLG, abrirá a xornada coa súa intervención “Modificación da PAC para o ano 2025: que hai das promesas do Ministerio e da Unión Europea”, coa que exporá os puntos clave da PAC actual.

Andoni García Arriola, membro do Comité Coordinador da Vía Campesina Europa e da Executiva de Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, realizará a exposición “Do diálogo estratéxico sobre o futuro da agricultura da UE á futura PAC 2028. Proposta de modificación do Regulamento Organización Común de Mercados (OCM)”. A primeira parte rematará co debate “A PAC que queremos”.

No horario de tarde, Juan Castro, investigador do Centro Agrario de Mabegondo, será o encargado de desenvolver os prexuízos que o Decreto de Nutrición Sostible e a BCAM 10 da PAC implican para as granxas de gando vacún galegas e por que esa normativa debería derrogarse.

As persoas interesadas en asistir á xornada poderán inscribirse no teléfono 609 100 922 ou no correo derural@sindicatolabrego.gal.