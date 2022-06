Xornada online sobre últimos avances no uso de vermes para alimentación animal e humana

O vindeiro martes 21 de xuño, ás 10h, celebrarase un seminario online gratuíto sobre o proxecto BIOPROINSECT. Representantes do tres entidades galegas participantes, Galinsect, o grupo BiotecnIA (Universidade de Vigo) e FEUGA, explicarán os traballos que se están realizando para obter do verme da fariña produtos de alto valor engadido.

O seu gran contido en proteínas (até o 50%) e o seu baixo impacto ambiental fan que o sector da alimentación aposte por este insecto para facer fronte á crecente demanda de alimentos de alto valor nutritivo. Con todo, a proteína dos insectos está unida á quitina, un compoñente estrutural que limita o seu dixestibilidade. Co desenvolvemento dun innovador e altamente eficiente proceso encimático, BIOPROINSECT busca separar a quitina do insecto, de tal forma que se obteñan, por separado, proteínas de alto valor nutritivo, derivados da quitina e acedos grasos.

Nesta xornada, Galinsect, o grupo BiotecnIA (Universidade de Vigo) e FEUGA, explicarán en detalle como se está desenvolvendo este novo proceso encimático e a súa viabilidade e potencial. Unha iniciativa pioneira que busca situar a Galicia á vangarda da innovación no sector agroalimentario.

Cando: martes, 21 de xuño, ás 10h.

Onde: webinar online, vía Teams.

Duración: 1h 15min

Asistencia gratuíta previa inscrición: https://forms.gle/Y4CutYARBu6jXN8L7

BIOPROINSECT está financiado pola convocatoria de axudas para o apoio de proxectos piloto, desenvolvemento de novos produtos, prácticas, procesos e tecnoloxías no ámbito agroforestal, cofinanciadas nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER), no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020. Orzamento total: 181.468,56?; subvención total: 145.174,85?.