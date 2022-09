Xornada online sobre a pegada de carbono da agricultura e a gandería

O Grupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS) organiza o próximo 21 de setembro ás 11:00 horas a xornada titulada “A pegada da agricultura e a gandería na alimentación”.

Ricardo Migueláñez, coordinador do GIS, será o encargado de dar a benvida á xornada. A inauguración correrá a cargo de Paz Fentes, Subdirectora de Cultivos Herbáceos e Industriais e Aceite de Oliva do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA). Así mesmo, Fentes será a encargada de levar a cabo o relatorio titulado “A agricultura de carbono en Europa”.

Da man de Xoán Rodríguez, director técnico de Vacún de leite en Alltech Spain, os asistentes coñecerán as “Estratexias de mitigación da pegada de carbono en gandería”.

Por último, terá lugar unha mesa redonda titulada “Balance de emisións agrícolas e gandeiras”, moderada por Manuel Laínez, director do INIA. Representantes do sector da agricultura e a gandería formarán parte desta mesa, tales como Emilio de León. director de Compras e Desenvolvemento de Negocio de COVAP; Javier Gómez, responsable do aprovisionamento lácteo de Nestlé España; Sergio Menéndez, coordinador do Grupo de Innovación de Campo do Grupo AN; e Leonor Algarra, Subdirectora de Medios de Produción Gandeiros do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación (MAPA).

As inscricións no webinar poden realizarse a través desta ligazón:

https://register.gotowebinar.com/register/7932740424087110928

Máis información: info@gisalimentario.es | 91 721 79 29