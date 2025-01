O vindeiro luns, 27 de xaneiro, ás 16h, o Sindicato Labrego Galego organiza a formación online sobre ‘O comercio entre a Unión Europea e o Mercosur é devastador para a agricultura familiar’, que será impartida por Tom Kucharz, experto en tratados de libre comercio.

Para asistir é preciso inscribirse no email nacional@sindicatolabrego.gal, no teléfono 981 55 41 47 ou no formulario https://forms.gle/bopTUrhyi5XKyyaC6