O Centro de Promoción Rural EFA Fonteboa xunto co concello de Coristanco organizan para este mércores, 28 de maio, unha xornada sobre “Muller, leite e futuro”, con motivo do Día Mundial do Leite, que se celebra o vindeiro domingo.

O evento celebrarase no Edificio Multiúsos do Concello de Coristanco, coa seguinte programación: