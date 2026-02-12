Xornada formativa sobre o castiñeiro en Lalín

Lalín acollerá unha formación técnica organizada pola Asociación Galega das Castañas e dos Soutos. A cita será o 21 de febreiro no Edificio Sociocultural, situado na rúa Manuel Rivero.
A sesión centrarase en dous piares básicos para a saúde e o futuro dos nosos soutos e diríxese ás persoas que buscan modernizar e mellorar as súas plantacións. No encontro falarán de ferramentas clave que están á disposición para a xestión sanitaria e o material vexetal. Así, profundarán no control biolóxico da avispilla co Torymus sinensis, da man de Fauna Útil. E coñecerán as novidades en material vexetal para portainxertos con Beatriz Cuenca, de Viveros Tragsa.
Para asistir é imprescindible anotarse previamente para non socios no teléfono 661 952 289 e a formación é gratuíta para socios e para non socios ten un custo de 10 euros.