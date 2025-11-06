Xornada formativa sobre a dermatose nodular o 19 de novembro en Lugo

A Asociación de Produtores de Leite Ecolóxico de Galicia (APLE) organiza unha xornada formativa sobre a dermatose nodular contaxiosa o vindeiro 19 de novembro.
Alberto Prieto, profesor de Sanidade Animal na USC, impartirá a xornada, organizada no marco da colaboración que a área de Rural da Deputación de Lugo mantén coa asociación de produtores para actividades formativas e de asesoramento.
A participación nas xornadas, con prazas limitadas, require inscrición previa, no enderezo electrónico aplegalicia@gmail.com. A participación é gratuíta, con preferencia para as ganderías en ecolóxico. A xornada celebrarase ás 19.30 horas na sede de Agronovo, en Lugo (Rúa Camiño Real, 72)