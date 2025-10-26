Xornada formativa este martes no Barco de Valdeorras sobre recuperación do viñedo afectado por incendios

A Consellería do Medio Rural, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria e a Estación de Viticultora e Enoloxía de Galicia (Evega), organizará a acción formativa “Tras o lume: o camiño de recuperación de viñedo e do viño”, un curso monográfico no que se abordará a recuperación de zonas de viñedo afectadas por incendios forestais.
A xornada terá lugar na Casa Grande de Viloira, no concello ourensán do Barco de Valdeorras, o vindeiro martes 28 de outubro e inclúe diferentes faladoiros. Neles trataranse cuestións como os efectos do lume no viñedo, o impacto dos incendios nas uvas e a afectación ao chan, impartidos por científicos, enólogos e persoal experto nesta materia. A acción formativa rematará cunha demostración técnica de microtasting para aprender a detectar o smoke taint, a pegada que deixan o fume e os incendios no sabor do viño.
As persoas que estean interesadas en acudir a esta xornada poderán inscribirse a través da seguinte ligazón utilizando o código TT2025F132001. Para resolver dúbidas ou consultar máis información sobre esta acción formativa, están dispoñibles no teléfono 648 191 687.
Ligazón á inscrición:
https://foagro.xunta.gal/foagro/inscripcion/publica/accionsFormativas