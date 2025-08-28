Inicio / Desenvolvemento rural / Xornada formativa de Proecogal o 4 de setembro

Xornada formativa de Proecogal o 4 de setembro

O xoves 4 de setembro celebrarase unha xornada formativa e convivencia organizada por Proecogal en Baamonde.

A xornada comezará ás 10h no parque público de Baamonde e contará con para para almorzo e comida e dúas visitas: ás 11:45h Finca El Cabillón e ás 16:15h Ganadería Adelina. A volta a Baamonde está programada para as 19:30h.

O prezo será de 5€ para socios e 15€ para non socios.

Enlace para a inscripción na xornada: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScokrEpfaVQwQg1QI85esKp7tUiRuVoncpMAdbA1A3ultjF3A/viewform

