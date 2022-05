Xornada este xoves no CIAM sobre avances na producción de leite

O Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (CIAM), organiza este xoves, 19 de maio, unha xornada para dar a coñecer os últimos avances nas súas investigacións para mellorar a produción de leite de vaca en Galicia.

As persoas interesadas en asistir deben enviar un correo electrónico a ciam.cmr@xunta.gal ,indicando con nomes e apelidos quen acudirá ao evento, indicarase tamén se se van quedar xantar. A xornada está aberta a calquera actor do sector lácteo.

O obxectivo é dar a coñecer os avances en materia de leite levados a cabo no CIAM nestes catro últimos anos

Programa:

10:50- 11:00.- Benvida. Abelardo Nimo Silva. Director do CIAM

Welcome by Mabegondo Research Center Director

11:00- 11:45.- “Resultados WP7 proxecto Dairy For Future. Sistema Crédito Carbono en leite”. César Resch Zafra

WP7 Dairy For Future results. Credit Carbon system in dairy.

11:45- 12:30.- “Nova tecnoloxía para a trazabilidade de leite de vaca en Galicia”. Gonzalo Flores Calvete

New technology for dairy milk traceability in Galicia.

12:30- 13:00.- Café Coffee break

13:00- 13:45.- “Caracterización do leite de pastoreo”. Marcos Veiga López

Meadow milk characterization

13:45- 14:30 “Sostenibilidade dos diferentes sistemas de produción de leite en Galicia”.

Dairy production systems in Galicia analyses of sustainability

15:00 Xantar en Casa Manolo

Lunch

16:30 Visita ás instalacións do CIAM e ensaios en leite.

Visit to CIAM facilities and dairy trials