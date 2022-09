A xerente do Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico (INORDE), Emma González, inaugurará este venres, 16 de setembro, a xornada de tecnoloxía no ámbito agrícola e rural con relatorios dirixidos a empresas e agricultores. A formación está organizada polo Inorde, co apoio de VIRATEC e Viaqua, no marco da celebración da “Mobile Week Ourense”.

A xornada comezará ás 10:00 horas e celebrarase no Centro de Desenvolvemento Agrogandeiro do Inorde, en Xinzo de Limia. Velaquí o programa: