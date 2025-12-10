Inicio / Forestal / Xornada este sábado sobre proxectos de referencia na xestión comunitaria dos montes

Xornada este sábado sobre proxectos de referencia na xestión comunitaria dos montes

Este sábado terá lugar unha xornada de visitas técnicas a tres comunidades que impulsan modelos pioneiros de xestión forestal e transición enerxética en Galicia

O Laboratorio Ecosocial do Barbanza, en colaboración co Concello de Rianxo, organiza este sábado 13 de decembro de 2025 unha xornada de visitas técnicas a tres comunidades de montes que están a impulsar modelos pioneiros de xestión forestal e transición enerxética en Galicia.

O programa inclúe dúas saídas, ás 09:00 h desde a Praza do Concello de Rianxo e ás 09:30 h desde a estación de autobuses de Santiago de Compostela, cun regreso ás 18:00 h. A actividade é gratuita e está aberta a todas as persoas interesadas. Para participar é necesario inscribirse cubrindo o formulario ou escribindo ao correo electrónico info@barbanzaecosocial.org.

Visitarase a Comunidade de Montes de Buchabade (Ponte Caldelas), referente na transición enerxética en Galicia, impulsa proxectos que integran monte, auga e enerxía para construir un territorio máis resiliente fronte ao cambio climático. Outra das visitas será á Comunidade de Montes de A Reigosa (Ponte Caldelas), que desenvolve iniciativas de enerxía comunitaria, entre elas o seu horto solar, orientadas a reducir custos eléctricos e garantir que os beneficios das renovables permanezan no territorio.

Finalmente, chegarase ata a Comunidade de Montes de Antas (A Lama), que transformou un monte antes abandonado nun espazo produtivo e ben xestionado. Hoxe conta con 500 hectáreas ordenadas, que producen o 90 % combinando usos forestais e gandeiros nun modelo recoñecido polo seu impacto ambiental e social.

Este programa de visitas está financiado con fondos europeos, grazas aoapoio da Fundación Biodiversidad do Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR), financiado pola Unión Europea – NextGenerationEU.

laboratorio barbanza

