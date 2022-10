Xornada este mércores en Vilalba sobre nutrición en vacún de leite

Kemin Industries organiza para este mércores, 26 de outubro, no Hotel Attica 21 de Vilalba (Lugo) as súas xornadas sobre nutrición en vacún de leite, centradas nesta edición na importancia da dixestibilidade do amidón e da fibra e no manexo nutricional das vaca antes e despois do parto.

Para elo, contarán coa presenza de expertos como Sergio Calsamiglia (Universidade Autónoma de Barcelona), Phil Cardoso (Universidade de Illinois) ou Emiliano Raffrenato (RUM&N Sas).

As persoas interesadas en asistir deben enviar un correo a javier.lopez@kemin.com ou joseluis.madera@kemin.com