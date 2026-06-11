Xornada este luns en Chantada sobre novas tecnoloxías para as ganderías de vacún

O Sindicato Labrego Galego organiza o vindeiro luns 15 de xuño de 10:30 a 14:30 horas unha xornada de formación en Chantada sobre a PAC e as novas tecnoloxías dispoñibles para facilitar o manexo das ganderías de vacún, tanto de leite como de carne.
“No sector de vacún de leite e de carne entrou en vigor moita normativa que aínda non coñecemos: obriga de anotar no caderno dixital os tratamentos fitosanitarios, visitas zootécnicas dun veterinario ou veterinaria, sistema integral de xestión de explotacións, sistemas de aplicación do purín, etc”, xustifican desde o SLG.
A formación contará ademais de coa participación dunha persoa técnica do SLG, dun representante de Innogando, empresa galega que fabrica colares dixitais para o gando. “Cada vez máis granxas que fan pastoreo están interesadas nos valados virtuais ou nos colares para localizar o gando, celos, etc.”, argumentan desde o SLG.
A actividade, financiada ao 100% pola Unión Europea e o Ministerio de Agricultura, terá lugar nas dependencias de Adegas Lareu en Sabadelle e inclúe xantar na propia adega. Este venres 12 péchase o prazo de inscrición, que é de balde, e que pode facerse a través do email chantada@sindicatolabrego.gal e do teléfono 664 583 507.